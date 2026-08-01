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Поточна ціна Thala сьогодні становить 0,00748114 USD. Ринкова капіталізація THL становить 537 061 USD. Відстежуйте оновлення цін THL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Thala сьогодні становить 0,00748114 USD. Ринкова капіталізація THL становить 537 061 USD. Відстежуйте оновлення цін THL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Thala (THL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 THL до USD:

$0,00748138
$0,00748138$0,00748138
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Thala (THL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:31:56 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Thala

Поточна ціна Thala (THL) сьогодні становить $ 0,00748114, зі зміною 0,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації THL до USD становить $ 0,00748114 за THL.

Thala наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 537 061, з циркуляційною пропозицією у 71,79M THL. Протягом останніх 24 годин THL торгувався між $ 0,00745724 (мінімум) та $ 0,00755227 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,13, тоді як історичний мінімум — $ 0,00708548.

У короткостроковій динаміці THL змінився на +0,01% за останню годину та на +1,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 217,62.

Ринкова інформація щодо Thala (THL)

$ 537,06K
$ 537,06K$ 537,06K

$ 217,62
$ 217,62$ 217,62

$ 748,08K
$ 748,08K$ 748,08K

71,79M
71,79M 71,79M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Thala — $ 537,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 217,62. Циркуляційна пропозиція THL — 71,79M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 748,08K.

Історія ціни Thala у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00745724
$ 0,00745724$ 0,00745724
Мін. за 24 год
$ 0,00755227
$ 0,00755227$ 0,00755227
Макс. за 24 год

$ 0,00745724
$ 0,00745724$ 0,00745724

$ 0,00755227
$ 0,00755227$ 0,00755227

$ 3,13
$ 3,13$ 3,13

$ 0,00708548
$ 0,00708548$ 0,00708548

+0,01%

+0,10%

+1,41%

+1,41%

Історія ціни Thala (THL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thala до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Thala до USD становила $ -0,0005672260.
За останні 60 днів зміна ціни Thala до USD становила $ -0,0014264394.
За останні 90 днів зміна ціни Thala до USD становила $ -0,000000024076658422.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,10%
30 днів$ -0,0005672260-7,58%
60 днів$ -0,0014264394-19,06%
90 днів$ -0,000000024076658422-0,00%

Прогноз ціни Thala

Прогноз ціни Thala (THL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна THL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Thala (THL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Thala потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Thala у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни THL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Thala.

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Ресурс Thala (THL)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Aptos EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Liquid Staking

Про Thala

Яка ціна Thala у реальному часі?

Thala торгується за ціною ₴0.3297377093246582400000, що вказує на зміну ціни на рівні 0.10% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є THL сьогодні?

Волатильність ціни THL протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Thala за останні 24 години?

Токен коливався між ₴0.3286842961746758400000 (низька ціна) і ₴0.3328728255321163200000 (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував THL?

За останні 24 години THL зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴137.9574543700800000, а найнижча — ₴0.3122986529680876800000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Thala?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як THL порівнюється з іншими токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Aptos Ecosystem,Stablecoin Issuer,Liquid Staking?

У категорії Decentralized Finance (DeFi),Aptos Ecosystem,Stablecoin Issuer,Liquid Staking THL демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Thala

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:31:56 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Thala (THL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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