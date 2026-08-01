Сьогоднішня ціна Thala

Поточна ціна Thala (THL) сьогодні становить $ 0,00748114, зі зміною 0,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації THL до USD становить $ 0,00748114 за THL.

Thala наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 537 061, з циркуляційною пропозицією у 71,79M THL. Протягом останніх 24 годин THL торгувався між $ 0,00745724 (мінімум) та $ 0,00755227 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,13, тоді як історичний мінімум — $ 0,00708548.

У короткостроковій динаміці THL змінився на +0,01% за останню годину та на +1,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 217,62.

Ринкова інформація щодо Thala (THL)

Ринкова капіталізація $ 537,06K$ 537,06K $ 537,06K Обсяг (за 24 год) $ 217,62$ 217,62 $ 217,62 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 748,08K$ 748,08K $ 748,08K Циркуляційне постачання 71,79M 71,79M 71,79M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Thala — $ 537,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 217,62. Циркуляційна пропозиція THL — 71,79M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 748,08K.