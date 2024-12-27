Сьогоднішня ціна Ternoa (CAPS)

Поточна ціна Ternoa (CAPS) сьогодні становить 0.00481163 USD з ринковою капіталізацією $ 8.38M USD. Ціна CAPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ternoa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 494.17K USD

- зміна ціни Ternoa протягом дня — -1.34%

- циркуляційна пропозиція – 1.75B USD

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