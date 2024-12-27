Ціна Ternoa (CAPS)
Поточна ціна Ternoa (CAPS) сьогодні становить 0.00481163 USD з ринковою капіталізацією $ 8.38M USD. Ціна CAPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ternoa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 494.17K USD
- зміна ціни Ternoa протягом дня — -1.34%
- циркуляційна пропозиція – 1.75B USD
Отримуйте оновлення цін CAPS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CAPS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ternoa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ternoa до USD становила $ -0.0005711424.
За останні 60 днів зміна ціни Ternoa до USD становила $ +0.0047867360.
За останні 90 днів зміна ціни Ternoa до USD становила $ +0.0014219711632590025.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.34%
|30 днів
|$ -0.0005711424
|-11.87%
|60 днів
|$ +0.0047867360
|+99.48%
|90 днів
|$ +0.0014219711632590025
|+41.95%
Останній аналіз цін Ternoa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
-1.34%
-2.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CAPS до AUD
A$0.007698608
|1 CAPS до GBP
￡0.0038011877
|1 CAPS до EUR
€0.0045710485
|1 CAPS до USD
$0.00481163
|1 CAPS до MYR
RM0.0215079861
|1 CAPS до TRY
₺0.1694656086
|1 CAPS до JPY
¥0.7590346325
|1 CAPS до RUB
₽0.494154401
|1 CAPS до INR
₹0.4112500161
|1 CAPS до IDR
Rp77.6069246189
|1 CAPS до PHP
₱0.27907454
|1 CAPS до EGP
￡E.0.2447195018
|1 CAPS до BRL
R$0.029832106
|1 CAPS до CAD
C$0.0069287472
|1 CAPS до BDT
৳0.5751341339
|1 CAPS до NGN
₦7.4483070074
|1 CAPS до UAH
₴0.2018959948
|1 CAPS до VES
Bs0.24539313
|1 CAPS до PKR
Rs1.3395096757
|1 CAPS до KZT
₸2.5191770028
|1 CAPS до THB
฿0.1639322341
|1 CAPS до TWD
NT$0.1580139292
|1 CAPS до CHF
Fr0.004330467
|1 CAPS до HKD
HK$0.0373382488
|1 CAPS до MAD
.د.م0.0485493467