Сьогоднішня ціна TAOSHI (TAOSHI)

Поточна ціна TAOSHI (TAOSHI) сьогодні становить 0.02293204 USD з ринковою капіталізацією $ 478.89K USD. Ціна TAOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TAOSHI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.54K USD

- зміна ціни TAOSHI протягом дня — -6.13%

- циркуляційна пропозиція – 20.85M USD

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