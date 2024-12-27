Ціна TAOSHI (TAOSHI)
Поточна ціна TAOSHI (TAOSHI) сьогодні становить 0.02293204 USD з ринковою капіталізацією $ 478.89K USD. Ціна TAOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TAOSHI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.54K USD
- зміна ціни TAOSHI протягом дня — -6.13%
- циркуляційна пропозиція – 20.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TAOSHI до USD становила $ -0.0014986199720029.
За останні 30 днів зміна ціни TAOSHI до USD становила $ -0.0008842686.
За останні 60 днів зміна ціни TAOSHI до USD становила $ -0.0089991035.
За останні 90 днів зміна ціни TAOSHI до USD становила $ -0.02102081209776356.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0014986199720029
|-6.13%
|30 днів
|$ -0.0008842686
|-3.85%
|60 днів
|$ -0.0089991035
|-39.24%
|90 днів
|$ -0.02102081209776356
|-47.82%
Останній аналіз цін TAOSHI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.39%
-6.13%
+34.52%
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