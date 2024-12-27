Сьогоднішня ціна suwi (SUWI)

Поточна ціна suwi (SUWI) сьогодні становить 0.00207943 USD з ринковою капіталізацією $ 2.08M USD. Ціна SUWI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності suwi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.56K USD

- зміна ціни suwi протягом дня — -5.27%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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