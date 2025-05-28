Ціна SURF (SURF)
Поточна ціна SURF (SURF) сьогодні становить 0,02758302 USD з ринковою капіталізацією $ 2,76M USD. Ціна SURF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SURF:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SURF протягом дня — -2,86%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
Отримуйте оновлення цін SURF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SURF.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SURF до USD становила $ -0,00081305358474129.
За останні 30 днів зміна ціни SURF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SURF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SURF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00081305358474129
|-2,86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SURF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,63%
-2,86%
+6,19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SURF до VND
₫707,25621582
|1 SURF до AUD
A$0,042753681
|1 SURF до GBP
￡0,0204114348
|1 SURF до EUR
€0,0242730576
|1 SURF до USD
$0,02758302
|1 SURF до MYR
RM0,1166761746
|1 SURF до TRY
₺1,0765652706
|1 SURF до JPY
¥3,9807814464
|1 SURF до RUB
₽2,213537355
|1 SURF до INR
₹2,3544865872
|1 SURF до IDR
Rp452,1805833888
|1 SURF до KRW
₩37,9407198402
|1 SURF до PHP
₱1,5319609308
|1 SURF до EGP
￡E.1,3733585658
|1 SURF до BRL
R$0,155844063
|1 SURF до CAD
C$0,0377887374
|1 SURF до BDT
৳3,3673350816
|1 SURF до NGN
₦43,7130184356
|1 SURF до UAH
₴1,1496602736
|1 SURF до VES
Bs2,59280388
|1 SURF до PKR
Rs7,7676542622
|1 SURF до KZT
₸14,0441704632
|1 SURF до THB
฿0,9044472258
|1 SURF до TWD
NT$0,8280422604
|1 SURF до AED
د.إ0,1012296834
|1 SURF до CHF
Fr0,0226180764
|1 SURF до HKD
HK$0,2159750466
|1 SURF до MAD
.د.م0,2545912746
|1 SURF до MXN
$0,5306973048