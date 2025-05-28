Сьогоднішня ціна SURF (SURF)

Поточна ціна SURF (SURF) сьогодні становить 0,02758302 USD з ринковою капіталізацією $ 2,76M USD. Ціна SURF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SURF:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SURF протягом дня — -2,86%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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