Ціна Super OETH (SUPEROETHB)
Поточна ціна Super OETH (SUPEROETHB) сьогодні становить 3,381.96 USD з ринковою капіталізацією $ 498.70M USD. Ціна SUPEROETHB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Super OETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 764.83K USD
- зміна ціни Super OETH протягом дня — +0.57%
- циркуляційна пропозиція – 147.21K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Super OETH до USD становила $ +19.19.
За останні 30 днів зміна ціни Super OETH до USD становила $ -108.0789867000.
За останні 60 днів зміна ціни Super OETH до USD становила $ +1,161.4989896160.
За останні 90 днів зміна ціни Super OETH до USD становила $ +710.2979192976327.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +19.19
|+0.57%
|30 днів
|$ -108.0789867000
|-3.19%
|60 днів
|$ +1,161.4989896160
|+34.34%
|90 днів
|$ +710.2979192976327
|+26.59%
Останній аналіз цін Super OETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
+0.57%
+2.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.
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