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Ціна STON (STON)

USD

Графік ціни STON (STON) в реальному часі

$4.31
$4.31$4.31
-0.60%(1D)

Сьогоднішня ціна STON (STON)

Поточна ціна STON (STON) сьогодні становить 4.31 USD з ринковою капіталізацією $ 19.73M USD. Ціна STON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 802.32K USD
- зміна ціни STON протягом дня — -0.66%
- циркуляційна пропозиція – 4.58M USD

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Цінові показники STON (STON) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STON до USD становила $ -0.028803543677865.
За останні 30 днів зміна ціни STON до USD становила $ -0.4855844260.
За останні 60 днів зміна ціни STON до USD становила $ +2.1495581940.
За останні 90 днів зміна ціни STON до USD становила $ +0.183904322118543.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.028803543677865-0.66%
30 днів$ -0.4855844260-11.26%
60 днів$ +2.1495581940+49.87%
90 днів$ +0.183904322118543+4.46%

Аналіз цін STON (STON)

Останній аналіз цін STON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 4.2
$ 4.2$ 4.2

$ 4.37
$ 4.37$ 4.37

$ 70.01
$ 70.01$ 70.01

-0.85%

-0.66%

-3.83%

Ринкова інформація STON (STON)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 19.73M
$ 19.73M$ 19.73M

$ 802.32K
$ 802.32K$ 802.32K

4.58M
4.58M 4.58M

Що таке STON ( STON)

STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.

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Ресурс STON (STON)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

STON до місцевих валют

1 STON до AUD
A$6.896
1 STON до GBP
3.4049
1 STON до EUR
4.0945
1 STON до USD
$4.31
1 STON до MYR
RM19.2657
1 STON до TRY
151.7982
1 STON до JPY
¥679.9025
1 STON до RUB
451.4725
1 STON до INR
368.2464
1 STON до IDR
Rp69,516.1193
1 STON до PHP
250.3248
1 STON до EGP
￡E.219.2497
1 STON до BRL
R$26.722
1 STON до CAD
C$6.2064
1 STON до BDT
515.1743
1 STON до NGN
6,671.7938
1 STON до UAH
180.8476
1 STON до VES
Bs219.81
1 STON до PKR
Rs1,199.8609
1 STON до KZT
2,256.5436
1 STON до THB
฿146.8417
1 STON до TWD
NT$141.4973
1 STON до CHF
Fr3.879
1 STON до HKD
HK$33.4456
1 STON до MAD
.د.م43.4879