Ціна STON (STON)
Поточна ціна STON (STON) сьогодні становить 4.31 USD з ринковою капіталізацією $ 19.73M USD. Ціна STON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 802.32K USD
- зміна ціни STON протягом дня — -0.66%
- циркуляційна пропозиція – 4.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STON до USD становила $ -0.028803543677865.
За останні 30 днів зміна ціни STON до USD становила $ -0.4855844260.
За останні 60 днів зміна ціни STON до USD становила $ +2.1495581940.
За останні 90 днів зміна ціни STON до USD становила $ +0.183904322118543.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.028803543677865
|-0.66%
|30 днів
|$ -0.4855844260
|-11.26%
|60 днів
|$ +2.1495581940
|+49.87%
|90 днів
|$ +0.183904322118543
|+4.46%
Останній аналіз цін STON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-0.66%
-3.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.
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