Сьогоднішня ціна STON (STON)

Поточна ціна STON (STON) сьогодні становить 4.31 USD з ринковою капіталізацією $ 19.73M USD. Ціна STON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 802.32K USD

- зміна ціни STON протягом дня — -0.66%

- циркуляційна пропозиція – 4.58M USD

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