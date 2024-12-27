Сьогоднішня ціна STEAM (STEAM)

Поточна ціна STEAM (STEAM) сьогодні становить 0.02508697 USD з ринковою капіталізацією $ 3.62M USD. Ціна STEAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STEAM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.44K USD

- зміна ціни STEAM протягом дня — -2.69%

- циркуляційна пропозиція – 144.31M USD

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