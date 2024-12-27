Ціна STEAM (STEAM)
Поточна ціна STEAM (STEAM) сьогодні становить 0.02508697 USD з ринковою капіталізацією $ 3.62M USD. Ціна STEAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STEAM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.44K USD
- зміна ціни STEAM протягом дня — -2.69%
- циркуляційна пропозиція – 144.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STEAM до USD становила $ -0.00069355619546742.
За останні 30 днів зміна ціни STEAM до USD становила $ +0.0049281169.
За останні 60 днів зміна ціни STEAM до USD становила $ +0.0373065721.
За останні 90 днів зміна ціни STEAM до USD становила $ +0.012743774549424634.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00069355619546742
|-2.69%
|30 днів
|$ +0.0049281169
|+19.64%
|60 днів
|$ +0.0373065721
|+148.71%
|90 днів
|$ +0.012743774549424634
|+103.25%
Останній аналіз цін STEAM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-2.69%
+8.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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