Сьогоднішня ціна Staked ZIG

Поточна ціна Staked ZIG (STZIG) сьогодні становить $ 0,04204124, зі зміною 0,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STZIG до USD становить $ 0,04204124 за STZIG.

Staked ZIG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 020 622, з циркуляційною пропозицією у 500,00M STZIG. Протягом останніх 24 годин STZIG торгувався між $ 0,04134521 (мінімум) та $ 0,04249222 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,062633, тоді як історичний мінімум — $ 0,04134521.

У короткостроковій динаміці STZIG змінився на +0,62% за останню годину та на -1,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 459,12K.

Ринкова інформація щодо Staked ZIG (STZIG)

Ринкова капіталізація $ 21,02M$ 21,02M $ 21,02M Обсяг (за 24 год) $ 459,12K$ 459,12K $ 459,12K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,02M$ 21,02M $ 21,02M Циркуляційне постачання 500,00M 500,00M 500,00M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Staked ZIG — $ 21,02M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 459,12K. Циркуляційна пропозиція STZIG — 500,00M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,02M.