Сьогоднішня ціна STAKE (STAKE)

Поточна ціна STAKE (STAKE) сьогодні становить 0.087409 USD з ринковою капіталізацією $ 161.55K USD. Ціна STAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності STAKE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.76 USD

- зміна ціни STAKE протягом дня — -8.43%

- циркуляційна пропозиція – 1.85M USD

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