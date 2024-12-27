Ціна STAKE (STAKE)
Поточна ціна STAKE (STAKE) сьогодні становить 0.087409 USD з ринковою капіталізацією $ 161.55K USD. Ціна STAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності STAKE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.76 USD
- зміна ціни STAKE протягом дня — -8.43%
- циркуляційна пропозиція – 1.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни STAKE до USD становила $ -0.0080542478440269.
За останні 30 днів зміна ціни STAKE до USD становила $ -0.0084340769.
За останні 60 днів зміна ціни STAKE до USD становила $ -0.0255849464.
За останні 90 днів зміна ціни STAKE до USD становила $ -0.03541391115766578.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0080542478440269
|-8.43%
|30 днів
|$ -0.0084340769
|-9.64%
|60 днів
|$ -0.0255849464
|-29.27%
|90 днів
|$ -0.03541391115766578
|-28.83%
Останній аналіз цін STAKE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
-8.43%
-5.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value.
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A$0.1398544
|1 STAKE до GBP
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€0.08303855
|1 STAKE до USD
$0.087409
|1 STAKE до MYR
RM0.39071823
|1 STAKE до TRY
₺3.07854498
|1 STAKE до JPY
¥13.78876975
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₽9.15609275
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₹7.46822496
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Rp1,409.82238327
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C$0.12586896
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৳10.44799777
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Bs4.457859
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Rs24.33379151
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