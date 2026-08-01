Яка зараз ринкова ціна Stafi?

Stafi оцінюється в ₴0.081328784282323200000, зі зміною -0.93% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має FIS?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення FIS у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Stafi у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість FIS?

Обігова кількість становить 155609685.4880697, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Stafi?

Stafi згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як FIS виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Sora Ecosystem,Liquid Staking?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Sora Ecosystem,Liquid Staking, імпульс FIS залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.