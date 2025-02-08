Сьогоднішня ціна Sponge ($SPONGE)

Поточна ціна Sponge ($SPONGE) сьогодні становить 0.00000291 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SPONGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sponge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.66K USD

- зміна ціни Sponge протягом дня — +5.54%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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