Ціна Sponge ($SPONGE)
Поточна ціна Sponge ($SPONGE) сьогодні становить 0.00000291 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SPONGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sponge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.66K USD
- зміна ціни Sponge протягом дня — +5.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін $SPONGE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $SPONGE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sponge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sponge до USD становила $ -0.0000002711.
За останні 60 днів зміна ціни Sponge до USD становила $ -0.0000022476.
За останні 90 днів зміна ціни Sponge до USD становила $ -0.000024587923024122576.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.54%
|30 днів
|$ -0.0000002711
|-9.31%
|60 днів
|$ -0.0000022476
|-77.23%
|90 днів
|$ -0.000024587923024122576
|-89.41%
Останній аналіз цін Sponge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.18%
+5.54%
+6.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $SPONGE до AUD
A$0.0000046269
|1 $SPONGE до GBP
￡0.000002328
|1 $SPONGE до EUR
€0.0000027936
|1 $SPONGE до USD
$0.00000291
|1 $SPONGE до MYR
RM0.0000129204
|1 $SPONGE до TRY
₺0.0001044108
|1 $SPONGE до JPY
¥0.0004404867
|1 $SPONGE до RUB
₽0.0002820081
|1 $SPONGE до INR
₹0.0002554398
|1 $SPONGE до IDR
Rp0.0477049104
|1 $SPONGE до PHP
₱0.0001688382
|1 $SPONGE до EGP
￡E.0.0001462857
|1 $SPONGE до BRL
R$0.000016878
|1 $SPONGE до CAD
C$0.0000041322
|1 $SPONGE до BDT
৳0.0003550782
|1 $SPONGE до NGN
₦0.0043628175
|1 $SPONGE до UAH
₴0.0001206777
|1 $SPONGE до VES
Bs0.0001746
|1 $SPONGE до PKR
Rs0.0008121519
|1 $SPONGE до KZT
₸0.001484682
|1 $SPONGE до THB
฿0.0000985326
|1 $SPONGE до TWD
NT$0.0000955644
|1 $SPONGE до CHF
Fr0.000002619
|1 $SPONGE до HKD
HK$0.0000226689
|1 $SPONGE до MAD
.د.م0.0000291291