Ціна Spodermen (SPOODY)
Поточна ціна Spodermen (SPOODY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 199.41K USD. Ціна SPOODY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spodermen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.03K USD
- зміна ціни Spodermen протягом дня — +5.70%
- циркуляційна пропозиція – 972.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spodermen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spodermen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spodermen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spodermen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.70%
|30 днів
|$ 0
|+1.61%
|60 днів
|$ 0
|-61.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spodermen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
+5.70%
-73.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spodermen Token: Reviving a Classic Internet Meme on the Solana Blockchain Spodermen is a digital asset that brings the well-loved internet meme to the Solana blockchain, offering a blend of humor and nostalgia to the crypto world. Aimed at capturing the essence of the original Spodermen meme, known for its quirky humor and deliberately misspelled text, this token taps into the collective memory of the internet community. While it embraces the lighter side of the digital asset sphere, it's important for potential users and investors to understand the nature of meme tokens, which often rely heavily on community sentiment and internet trends. Embracing Laughter in Crypto: How Spodermen Brings Meme Magic to the Solana Ecosystem In a world where cryptocurrency is often seen through the lens of technical innovation and financial speculation, Spodermen adds a fun and light-hearted element to the mix. This meme coin is not about revolutionizing blockchain technology or introducing groundbreaking utilities; it's about the joy of participation in a community that shares a love for internet culture. Hosted on the Solana blockchain, known for its efficiency and low transaction fees, Spodermen provides an accessible platform for enthusiasts of both the meme and the burgeoning world of cryptocurrency.
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