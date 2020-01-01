Токеноміка Spodermen (SPOODY) Дізнайтеся ключову інформацію про Spodermen (SPOODY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Spodermen (SPOODY) Spodermen Token: Reviving a Classic Internet Meme on the Solana Blockchain Spodermen is a digital asset that brings the well-loved internet meme to the Solana blockchain, offering a blend of humor and nostalgia to the crypto world. Aimed at capturing the essence of the original Spodermen meme, known for its quirky humor and deliberately misspelled text, this token taps into the collective memory of the internet community. While it embraces the lighter side of the digital asset sphere, it's important for potential users and investors to understand the nature of meme tokens, which often rely heavily on community sentiment and internet trends. Embracing Laughter in Crypto: How Spodermen Brings Meme Magic to the Solana Ecosystem In a world where cryptocurrency is often seen through the lens of technical innovation and financial speculation, Spodermen adds a fun and light-hearted element to the mix. This meme coin is not about revolutionizing blockchain technology or introducing groundbreaking utilities; it's about the joy of participation in a community that shares a love for internet culture. Hosted on the Solana blockchain, known for its efficiency and low transaction fees, Spodermen provides an accessible platform for enthusiasts of both the meme and the burgeoning world of cryptocurrency. Офіційний вебсайт: https://www.ogspoodysol.com Купити SPOODY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Spodermen (SPOODY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Spodermen (SPOODY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 81.36K $ 81.36K $ 81.36K Загальна пропозиція: $ 972.89M $ 972.89M $ 972.89M Циркуляційна пропозиція: $ 972.89M $ 972.89M $ 972.89M FDV (повністю розведена вартість): $ 81.36K $ 81.36K $ 81.36K Історичний максимум: $ 0.0088749 $ 0.0088749 $ 0.0088749 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Spodermen (SPOODY)

Токеноміка Spodermen (SPOODY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Spodermen (SPOODY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPOODY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPOODY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPOODY, досліджуйте ціну токена SPOODY в реальному часі!

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