Сьогоднішня ціна Spike (SPIKE)

Поточна ціна Spike (SPIKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 686.63K USD. Ціна SPIKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spike:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.45K USD

- зміна ціни Spike протягом дня — -5.12%

- циркуляційна пропозиція – 395.67B USD

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