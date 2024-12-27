Ціна Spike (SPIKE)
Поточна ціна Spike (SPIKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 686.63K USD. Ціна SPIKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spike:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.45K USD
- зміна ціни Spike протягом дня — -5.12%
- циркуляційна пропозиція – 395.67B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spike до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spike до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spike до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spike до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.12%
|30 днів
|$ 0
|-43.22%
|60 днів
|$ 0
|-61.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spike: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-5.12%
-8.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme
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