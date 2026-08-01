Сьогоднішня ціна Spain

Поточна ціна Spain (SPAIN) сьогодні становить $ 0,172043, зі зміною 4,95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPAIN до USD становить $ 0,172043 за SPAIN.

Spain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 082 945, з циркуляційною пропозицією у 6,29M SPAIN. Протягом останніх 24 годин SPAIN торгувався між $ 0,169776 (мінімум) та $ 0,181326 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,919625, тоді як історичний мінімум — $ 0,169776.

У короткостроковій динаміці SPAIN змінився на -0,35% за останню годину та на -11,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 53,05K.

Ринкова інформація щодо Spain (SPAIN)

Ринкова капіталізація $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Обсяг (за 24 год) $ 53,05K$ 53,05K $ 53,05K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,06M$ 4,06M $ 4,06M Циркуляційне постачання 6,29M 6,29M 6,29M Загальна пропозиція 29 012 176,0 29 012 176,0 29 012 176,0

Поточна ринкова капіталізація Spain — $ 1,08M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53,05K. Циркуляційна пропозиція SPAIN — 6,29M, зі загальною пропозицією 29012176.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,06M.