Сьогоднішня ціна Space ($SPACE)

Поточна ціна Space ($SPACE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 176.75K USD. Ціна $SPACE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Space:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.45K USD

- зміна ціни Space протягом дня — +0.23%

- циркуляційна пропозиція – 984.00M USD

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