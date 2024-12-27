Ціна Space ($SPACE)
Поточна ціна Space ($SPACE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 176.75K USD. Ціна $SPACE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Space:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.45K USD
- зміна ціни Space протягом дня — +0.23%
- циркуляційна пропозиція – 984.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Space до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Space до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Space до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Space до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.23%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Space: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
+0.23%
-22.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase “holding space for the lyrics of Defying Gravity” from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater.
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