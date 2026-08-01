Сьогоднішня ціна Sompi

Поточна ціна Sompi (SOMPI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOMPI до USD становить $ 0 за SOMPI.

Sompi наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 558 858, з циркуляційною пропозицією у 948,54M SOMPI. Протягом останніх 24 годин SOMPI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0354665, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOMPI змінився на -0,15% за останню годину та на +4,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 9,46K.

Ринкова інформація щодо Sompi (SOMPI)

Ринкова капіталізація $ 558,86K$ 558,86K $ 558,86K Обсяг (за 24 год) $ 9,46K$ 9,46K $ 9,46K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 589,18K$ 589,18K $ 589,18K Циркуляційне постачання 948,54M 948,54M 948,54M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sompi — $ 558,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 9,46K. Циркуляційна пропозиція SOMPI — 948,54M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 589,18K.