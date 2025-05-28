Сьогоднішня ціна Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

Поточна ціна Solv Protocol BTC (SOLVBTC) сьогодні становить 110 160 USD з ринковою капіталізацією $ 1,04B USD. Ціна SOLVBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solv Protocol BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Solv Protocol BTC протягом дня — +0,43%

- циркуляційна пропозиція – 9,43K USD

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