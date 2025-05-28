Ціна Solv Protocol BTC (SOLVBTC)
Поточна ціна Solv Protocol BTC (SOLVBTC) сьогодні становить 110 160 USD з ринковою капіталізацією $ 1,04B USD. Ціна SOLVBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solv Protocol BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Solv Protocol BTC протягом дня — +0,43%
- циркуляційна пропозиція – 9,43K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solv Protocol BTC до USD становила $ +476,52.
За останні 30 днів зміна ціни Solv Protocol BTC до USD становила $ +19 151,5803840000.
За останні 60 днів зміна ціни Solv Protocol BTC до USD становила $ +34 311,4911360000.
За останні 90 днів зміна ціни Solv Protocol BTC до USD становила $ +23 680,73989052705.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +476,52
|+0,43%
|30 днів
|$ +19 151,5803840000
|+17,39%
|60 днів
|$ +34 311,4911360000
|+31,15%
|90 днів
|$ +23 680,73989052705
|+27,38%
Останній аналіз цін Solv Protocol BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,39%
+0,43%
+5,45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.
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