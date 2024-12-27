Сьогоднішня ціна Snake (SNK)

Поточна ціна Snake (SNK) сьогодні становить 0.058629 USD з ринковою капіталізацією $ 4.88M USD. Ціна SNK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Snake:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 376.26K USD

- зміна ціни Snake протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 83.46M USD

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