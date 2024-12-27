Ціна Snake (SNK)
Поточна ціна Snake (SNK) сьогодні становить 0.058629 USD з ринковою капіталізацією $ 4.88M USD. Ціна SNK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Snake:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 376.26K USD
- зміна ціни Snake протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 83.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Snake до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Snake до USD становила $ -0.0309172761.
За останні 60 днів зміна ціни Snake до USD становила $ -0.0112695725.
За останні 90 днів зміна ціни Snake до USD становила $ -0.01298960786535516.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.15%
|30 днів
|$ -0.0309172761
|-52.73%
|60 днів
|$ -0.0112695725
|-19.22%
|90 днів
|$ -0.01298960786535516
|-18.13%
Останній аналіз цін Snake: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
-0.15%
+0.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors.
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