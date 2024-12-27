Сьогоднішня ціна Skey Network (SKEY)

Поточна ціна Skey Network (SKEY) сьогодні становить 0.10141 USD з ринковою капіталізацією $ 73.01M USD. Ціна SKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skey Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 792.07K USD

- зміна ціни Skey Network протягом дня — +4.61%

- циркуляційна пропозиція – 720.38M USD

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