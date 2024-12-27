Ціна Skey Network (SKEY)
Поточна ціна Skey Network (SKEY) сьогодні становить 0.10141 USD з ринковою капіталізацією $ 73.01M USD. Ціна SKEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Skey Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 792.07K USD
- зміна ціни Skey Network протягом дня — +4.61%
- циркуляційна пропозиція – 720.38M USD
Отримуйте оновлення цін SKEY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SKEY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skey Network до USD становила $ +0.00446588.
За останні 30 днів зміна ціни Skey Network до USD становила $ +0.0716307506.
За останні 60 днів зміна ціни Skey Network до USD становила $ +0.0629730950.
За останні 90 днів зміна ціни Skey Network до USD становила $ +0.05418953415389858.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00446588
|+4.61%
|30 днів
|$ +0.0716307506
|+70.63%
|60 днів
|$ +0.0629730950
|+62.10%
|90 днів
|$ +0.05418953415389858
|+114.76%
Останній аналіз цін Skey Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+4.61%
+25.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Skey Network aims to connect the physical with blockchain database via a "Blockchain or Things" bridge.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SKEY до AUD
A$0.162256
|1 SKEY до GBP
￡0.0801139
|1 SKEY до EUR
€0.0963395
|1 SKEY до USD
$0.10141
|1 SKEY до MYR
RM0.4533027
|1 SKEY до TRY
₺3.5716602
|1 SKEY до JPY
¥16.002498
|1 SKEY до RUB
₽10.3884404
|1 SKEY до INR
₹8.6614281
|1 SKEY до IDR
Rp1,635.6449323
|1 SKEY до PHP
₱5.8929351
|1 SKEY до EGP
￡E.5.1577126
|1 SKEY до BRL
R$0.628742
|1 SKEY до CAD
C$0.1450163
|1 SKEY до BDT
৳12.1215373
|1 SKEY до NGN
₦156.9806518
|1 SKEY до UAH
₴4.2551636
|1 SKEY до VES
Bs5.17191
|1 SKEY до PKR
Rs28.2315299
|1 SKEY до KZT
₸53.0942196
|1 SKEY до THB
฿3.4530105
|1 SKEY до TWD
NT$3.3272621
|1 SKEY до CHF
Fr0.091269
|1 SKEY до HKD
HK$0.7869416
|1 SKEY до MAD
.د.م1.0232269