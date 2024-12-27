Ціна Shuffle (SHFL)
Поточна ціна Shuffle (SHFL) сьогодні становить 0.212848 USD з ринковою капіталізацією $ 42.43M USD. Ціна SHFL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shuffle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.27M USD
- зміна ціни Shuffle протягом дня — +4.47%
- циркуляційна пропозиція – 199.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shuffle до USD становила $ +0.00909975.
За останні 30 днів зміна ціни Shuffle до USD становила $ -0.0590684062.
За останні 60 днів зміна ціни Shuffle до USD становила $ -0.0961380991.
За останні 90 днів зміна ціни Shuffle до USD становила $ -0.10786018572912296.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00909975
|+4.47%
|30 днів
|$ -0.0590684062
|-27.75%
|60 днів
|$ -0.0961380991
|-45.16%
|90 днів
|$ -0.10786018572912296
|-33.63%
Останній аналіз цін Shuffle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+4.47%
+3.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.
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