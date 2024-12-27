Сьогоднішня ціна Shuffle (SHFL)

Поточна ціна Shuffle (SHFL) сьогодні становить 0.212848 USD з ринковою капіталізацією $ 42.43M USD. Ціна SHFL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shuffle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.27M USD

- зміна ціни Shuffle протягом дня — +4.47%

- циркуляційна пропозиція – 199.40M USD

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