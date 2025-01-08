Ціна Shrimp Paste (SHRIMP)
Поточна ціна Shrimp Paste (SHRIMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 340.80K USD. Ціна SHRIMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shrimp Paste:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.54K USD
- зміна ціни Shrimp Paste протягом дня — -12.42%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shrimp Paste до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shrimp Paste до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shrimp Paste до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shrimp Paste до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.42%
|30 днів
|$ 0
|-71.00%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shrimp Paste: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
-12.42%
+16.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Moodeng's new neighbor! Baby Shrimp Paste the Capybara. Shrimp Paste is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.
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