Сьогоднішня ціна Shrimp Paste (SHRIMP)

Поточна ціна Shrimp Paste (SHRIMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 340.80K USD. Ціна SHRIMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shrimp Paste:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.54K USD

- зміна ціни Shrimp Paste протягом дня — -12.42%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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