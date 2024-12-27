Ціна Shade Protocol (SHD)
Поточна ціна Shade Protocol (SHD) сьогодні становить 1.97 USD з ринковою капіталізацією $ 7.59M USD. Ціна SHD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shade Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.08K USD
- зміна ціни Shade Protocol протягом дня — +1.13%
- циркуляційна пропозиція – 3.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shade Protocol до USD становила $ +0.02195565.
За останні 30 днів зміна ціни Shade Protocol до USD становила $ -0.5377469600.
За останні 60 днів зміна ціни Shade Protocol до USD становила $ +2.0619462040.
За останні 90 днів зміна ціни Shade Protocol до USD становила $ +0.7364419146109829.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02195565
|+1.13%
|30 днів
|$ -0.5377469600
|-27.29%
|60 днів
|$ +2.0619462040
|+104.67%
|90 днів
|$ +0.7364419146109829
|+59.70%
Останній аналіз цін Shade Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
+1.13%
+4.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default.
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