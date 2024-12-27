Сьогоднішня ціна Shade Protocol (SHD)

Поточна ціна Shade Protocol (SHD) сьогодні становить 1.97 USD з ринковою капіталізацією $ 7.59M USD. Ціна SHD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shade Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.08K USD

- зміна ціни Shade Protocol протягом дня — +1.13%

- циркуляційна пропозиція – 3.85M USD

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