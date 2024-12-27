Сьогоднішня ціна Seba (SEBA)

Поточна ціна Seba (SEBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 172.07K USD. Ціна SEBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Seba:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.60 USD

- зміна ціни Seba протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 195.00M USD

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