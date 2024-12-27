Ціна Seba (SEBA)
Поточна ціна Seba (SEBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 172.07K USD. Ціна SEBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Seba:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.60 USD
- зміна ціни Seba протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 195.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seba до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Seba до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Seba до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Seba до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.09%
|30 днів
|$ 0
|+25.92%
|60 днів
|$ 0
|+15.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Seba: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.09%
+21.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SEBA token is one of the leading tokens currently in the Crypto market that is directly connected to animations and video marketing. SEBA token platforms offer a plethora of unique features and opportunities to its investor;purchasing animations is amongst them. Investors looking for animated videos or animations, in general, can purchase animations for their business. SEBA token also makes it easier for animators to purchase or sell animations on the market through SEBA NFT.
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