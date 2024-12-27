Ціна Scrat (SCRAT)
Поточна ціна Scrat (SCRAT) сьогодні становить 0.00152025 USD з ринковою капіталізацією $ 151.35K USD. Ціна SCRAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scrat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 308.98 USD
- зміна ціни Scrat протягом дня — +0.32%
- циркуляційна пропозиція – 99.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scrat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scrat до USD становила $ -0.0004365127.
За останні 60 днів зміна ціни Scrat до USD становила $ -0.0000899908.
За останні 90 днів зміна ціни Scrat до USD становила $ +0.0001482704543776838.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.32%
|30 днів
|$ -0.0004365127
|-28.71%
|60 днів
|$ -0.0000899908
|-5.91%
|90 днів
|$ +0.0001482704543776838
|+10.81%
Останній аналіз цін Scrat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
+0.32%
+1.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio.
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