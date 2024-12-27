Сьогоднішня ціна Scrat (SCRAT)

Поточна ціна Scrat (SCRAT) сьогодні становить 0.00152025 USD з ринковою капіталізацією $ 151.35K USD. Ціна SCRAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scrat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 308.98 USD

- зміна ціни Scrat протягом дня — +0.32%

- циркуляційна пропозиція – 99.99M USD

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