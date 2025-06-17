Ціна Score (SN44)
Поточна ціна Score (SN44) сьогодні становить 11,78 USD з ринковою капіталізацією $ 14,70M USD. Ціна SN44 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Score:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Score протягом дня — +0,22%
- циркуляційна пропозиція – 1,25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Score до USD становила $ +0,02622836.
За останні 30 днів зміна ціни Score до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Score до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Score до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,02622836
|+0,22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Score: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,38%
+0,22%
-16,57%
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