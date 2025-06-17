Сьогоднішня ціна Score (SN44)

Поточна ціна Score (SN44) сьогодні становить 11,78 USD з ринковою капіталізацією $ 14,70M USD. Ціна SN44 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Score:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Score протягом дня — +0,22%

- циркуляційна пропозиція – 1,25M USD

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