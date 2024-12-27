Ціна Scala (XLA)
Поточна ціна Scala (XLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 342.66K USD. Ціна XLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Scala:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 343.38 USD
- зміна ціни Scala протягом дня — -1.11%
- циркуляційна пропозиція – 13.78B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Scala до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Scala до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Scala до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Scala до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.11%
|30 днів
|$ 0
|-34.75%
|60 днів
|$ 0
|+31.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Scala: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.80%
-1.11%
-15.65%
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