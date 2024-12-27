Сьогоднішня ціна Scala (XLA)

Поточна ціна Scala (XLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 342.66K USD. Ціна XLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Scala:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 343.38 USD

- зміна ціни Scala протягом дня — -1.11%

- циркуляційна пропозиція – 13.78B USD

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