Сьогоднішня ціна Save (SAVE)

Поточна ціна Save (SAVE) сьогодні становить 0.807206 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Save:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.71K USD

- зміна ціни Save протягом дня — +16.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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