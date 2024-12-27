Сьогоднішня ціна Sashimi (SASHIMI)

Поточна ціна Sashimi (SASHIMI) сьогодні становить 0.00399649 USD з ринковою капіталізацією $ 893.86K USD. Ціна SASHIMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sashimi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD

- зміна ціни Sashimi протягом дня — +5.06%

- циркуляційна пропозиція – 223.70M USD

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