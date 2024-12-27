Ціна Sashimi (SASHIMI)
Поточна ціна Sashimi (SASHIMI) сьогодні становить 0.00399649 USD з ринковою капіталізацією $ 893.86K USD. Ціна SASHIMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sashimi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD
- зміна ціни Sashimi протягом дня — +5.06%
- циркуляційна пропозиція – 223.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sashimi до USD становила $ +0.00019248.
За останні 30 днів зміна ціни Sashimi до USD становила $ -0.0000818565.
За останні 60 днів зміна ціни Sashimi до USD становила $ +0.0009788295.
За останні 90 днів зміна ціни Sashimi до USD становила $ +0.000016021935695791.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00019248
|+5.06%
|30 днів
|$ -0.0000818565
|-2.04%
|60 днів
|$ +0.0009788295
|+24.49%
|90 днів
|$ +0.000016021935695791
|+0.40%
Останній аналіз цін Sashimi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
+5.06%
-0.15%
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