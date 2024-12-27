Сьогоднішня ціна SALT (SALT)

Поточна ціна SALT (SALT) сьогодні становить 0.0054898 USD з ринковою капіталізацією $ 479.84K USD. Ціна SALT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SALT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.51 USD

- зміна ціни SALT протягом дня — -7.74%

- циркуляційна пропозиція – 87.48M USD

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