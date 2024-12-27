Ціна SALT (SALT)
Поточна ціна SALT (SALT) сьогодні становить 0.0054898 USD з ринковою капіталізацією $ 479.84K USD. Ціна SALT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SALT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.51 USD
- зміна ціни SALT протягом дня — -7.74%
- циркуляційна пропозиція – 87.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SALT до USD становила $ -0.000460665403339734.
За останні 30 днів зміна ціни SALT до USD становила $ +0.0008829388.
За останні 60 днів зміна ціни SALT до USD становила $ -0.0018358215.
За останні 90 днів зміна ціни SALT до USD становила $ -0.010922718367307276.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000460665403339734
|-7.74%
|30 днів
|$ +0.0008829388
|+16.08%
|60 днів
|$ -0.0018358215
|-33.44%
|90 днів
|$ -0.010922718367307276
|-66.55%
Останній аналіз цін SALT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.89%
-7.74%
-21.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The SALT platform is meant to facilitate getting a loan, where the company holds your cryptocoins as collateral while you don't pay back the loan.
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