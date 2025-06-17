Ціна Safe Scan (SN76)
Поточна ціна Safe Scan (SN76) сьогодні становить 1,15 USD з ринковою капіталізацією $ 1,07M USD. Ціна SN76 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Safe Scan:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Safe Scan протягом дня — +1,42%
- циркуляційна пропозиція – 927,45K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Safe Scan до USD становила $ +0,01610504.
За останні 30 днів зміна ціни Safe Scan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Safe Scan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Safe Scan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01610504
|+1,42%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Safe Scan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,16%
+1,42%
-17,93%
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