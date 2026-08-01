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Поточна ціна Sabai Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SABAI становить 285.184 USD. Відстежуйте оновлення цін SABAI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Sabai Protocol сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SABAI становить 285.184 USD. Відстежуйте оновлення цін SABAI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Sabai Protocol (SABAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SABAI до USD:

$0,00051123
$0,00051123$0,00051123
%0,001D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Sabai Protocol (SABAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:31:27 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Sabai Protocol

Поточна ціна Sabai Protocol (SABAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SABAI до USD становить $ 0 за SABAI.

Sabai Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 285.184, з циркуляційною пропозицією у 557,83M SABAI. Протягом останніх 24 годин SABAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,072849, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SABAI змінився на -- за останню годину та на -%12,88 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,93.

Ринкова інформація щодо Sabai Protocol (SABAI)

$ 285,18K
$ 285,18K$ 285,18K

$ 2,93
$ 2,93$ 2,93

$ 1,35M
$ 1,35M$ 1,35M

557,83M
557,83M 557,83M

2.650.000.000,0
2.650.000.000,0 2.650.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація Sabai Protocol — $ 285,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,93. Циркуляційна пропозиція SABAI — 557,83M, зі загальною пропозицією 2650000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,35M.

Історія ціни Sabai Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,072849
$ 0,072849$ 0,072849

$ 0
$ 0$ 0

--

+%0,18

-%12,88

-%12,88

Історія ціни Sabai Protocol (SABAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sabai Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sabai Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sabai Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sabai Protocol до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+%0,18
30 днів$ 0-%19,30
60 днів$ 0-%57,86
90 днів----

Прогноз ціни Sabai Protocol

Прогноз ціни Sabai Protocol (SABAI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SABAI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає %0,00.
Прогноз ціни Sabai Protocol (SABAI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Sabai Protocol потенційно може зрости на %0,00 і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Sabai Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SABAI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Sabai Protocol.

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Ресурс Sabai Protocol (SABAI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)Governance

Про Sabai Protocol

Яка зараз ціна Sabai Protocol?

Sabai Protocol коштує ₴, сьогодні змінивши на 0.17%.

Наскільки швидко росте спільнота SABAI?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну Sabai Protocol?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,Gaming (GameFi),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Governance. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі SABAI сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як SABAI порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴3.21091475866872816000, а ATL — ₴, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 557834891.4879489 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про Sabai Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:31:27 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sabai Protocol (SABAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

up

up

UPROBINHOOD

$0,3076
$0,3076$0,3076

+%207,60

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,36355
$0,36355$0,36355

-%14,69

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01684
$0,01684$0,01684

-%8,72

AurumX

AurumX

UMX

$0,12402
$0,12402$0,12402

-%29,04

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,002255
$0,002255$0,002255

+%73,46

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00584
$0,00584$0,00584

+%29,77

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003189
$0,0003189$0,0003189

+%20,33

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,8792
$2,8792$2,8792

+%18,97

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0122
$0,0122$0,0122

+%16,19

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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