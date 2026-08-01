Сьогоднішня ціна Sabai Protocol

Поточна ціна Sabai Protocol (SABAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SABAI до USD становить $ 0 за SABAI.

Sabai Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 285.184, з циркуляційною пропозицією у 557,83M SABAI. Протягом останніх 24 годин SABAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,072849, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SABAI змінився на -- за останню годину та на -%12,88 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,93.

Ринкова інформація щодо Sabai Protocol (SABAI)

Ринкова капіталізація $ 285,18K$ 285,18K $ 285,18K Обсяг (за 24 год) $ 2,93$ 2,93 $ 2,93 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Циркуляційне постачання 557,83M 557,83M 557,83M Загальна пропозиція 2.650.000.000,0 2.650.000.000,0 2.650.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація Sabai Protocol — $ 285,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,93. Циркуляційна пропозиція SABAI — 557,83M, зі загальною пропозицією 2650000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,35M.