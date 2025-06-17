Ціна Roost (ROOST)
Поточна ціна Roost (ROOST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 495,51K USD. Ціна ROOST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Roost:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Roost протягом дня — +4,25%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Roost до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Roost до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Roost до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Roost до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,25%
|30 днів
|$ 0
|-16,03%
|60 днів
|$ 0
|+28,63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Roost: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,07%
+4,25%
-0,36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ROOST is the champion of the Base ecosystem. Protecting, vibing and growing the $ROOST community.
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