Ціна Roko Network (ROKO)
Поточна ціна Roko Network (ROKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.29M USD. Ціна ROKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Roko Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.92K USD
- зміна ціни Roko Network протягом дня — +15.38%
- циркуляційна пропозиція – 205.49B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Roko Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Roko Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Roko Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Roko Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+15.38%
|30 днів
|$ 0
|-3.13%
|60 днів
|$ 0
|+64.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Roko Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.51%
+15.38%
+29.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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