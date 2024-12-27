Сьогоднішня ціна Roko Network (ROKO)

Поточна ціна Roko Network (ROKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.29M USD. Ціна ROKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Roko Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.92K USD

- зміна ціни Roko Network протягом дня — +15.38%

- циркуляційна пропозиція – 205.49B USD

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