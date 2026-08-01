Сьогоднішня ціна ROBA

Поточна ціна ROBA (ROBA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROBA до USD становить $ 0 за ROBA.

ROBA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 407 776, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ROBA. Протягом останніх 24 годин ROBA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01003687, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROBA змінився на -1,67% за останню годину та на -38,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,43K.

Ринкова інформація щодо ROBA (ROBA)

Ринкова капіталізація $ 407,78K$ 407,78K $ 407,78K Обсяг (за 24 год) $ 5,43K$ 5,43K $ 5,43K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 407,78K$ 407,78K $ 407,78K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ROBA — $ 407,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,43K. Циркуляційна пропозиція ROBA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 407,78K.