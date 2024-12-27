Сьогоднішня ціна ROACORE (ROA)

Поточна ціна ROACORE (ROA) сьогодні становить 0.01901806 USD з ринковою капіталізацією $ 8.56M USD. Ціна ROA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ROACORE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 535.02K USD

- зміна ціни ROACORE протягом дня — -2.27%

- циркуляційна пропозиція – 450.40M USD

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