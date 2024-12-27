Ціна ROACORE (ROA)
Поточна ціна ROACORE (ROA) сьогодні становить 0.01901806 USD з ринковою капіталізацією $ 8.56M USD. Ціна ROA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ROACORE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 535.02K USD
- зміна ціни ROACORE протягом дня — -2.27%
- циркуляційна пропозиція – 450.40M USD
Отримуйте оновлення цін ROA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ROA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ROACORE до USD становила $ -0.00044358395696242.
За останні 30 днів зміна ціни ROACORE до USD становила $ +0.0031462736.
За останні 60 днів зміна ціни ROACORE до USD становила $ +0.0059815640.
За останні 90 днів зміна ціни ROACORE до USD становила $ +0.002645381601681755.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00044358395696242
|-2.27%
|30 днів
|$ +0.0031462736
|+16.54%
|60 днів
|$ +0.0059815640
|+31.45%
|90 днів
|$ +0.002645381601681755
|+16.16%
Останній аналіз цін ROACORE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
-2.27%
+6.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ROA до AUD
A$0.030428896
|1 ROA до GBP
￡0.0150242674
|1 ROA до EUR
€0.018067157
|1 ROA до USD
$0.01901806
|1 ROA до MYR
RM0.0850107282
|1 ROA до TRY
₺0.6698160732
|1 ROA до JPY
¥3.0004793262
|1 ROA до RUB
₽1.94935115
|1 ROA до INR
₹1.6243325046
|1 ROA до IDR
Rp306.7428602818
|1 ROA до PHP
₱1.1053296472
|1 ROA до EGP
￡E.0.9672585316
|1 ROA до BRL
R$0.1177217914
|1 ROA до CAD
C$0.0271958258
|1 ROA до BDT
৳2.2732287118
|1 ROA до NGN
₦29.4395765188
|1 ROA до UAH
₴0.7979977976
|1 ROA до VES
Bs0.96992106
|1 ROA до PKR
Rs5.2944377234
|1 ROA до KZT
₸9.9570954936
|1 ROA до THB
฿0.6471845818
|1 ROA до TWD
NT$0.6243629098
|1 ROA до CHF
Fr0.017116254
|1 ROA до HKD
HK$0.1475801456
|1 ROA до MAD
.د.م0.1918922254