Сьогоднішня ціна Rivalz Network

Поточна ціна Rivalz Network (RIZ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 18,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RIZ до USD становить $ 0 за RIZ.

Rivalz Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 276 230, з циркуляційною пропозицією у 4,99B RIZ. Протягом останніх 24 годин RIZ торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0111699, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RIZ змінився на +0,97% за останню годину та на +46,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Rivalz Network (RIZ)

Ринкова капіталізація $ 276,23K$ 276,23K $ 276,23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 276,23K$ 276,23K $ 276,23K Циркуляційне постачання 4,99B 4,99B 4,99B Загальна пропозиція 4 989 887 900,0 4 989 887 900,0 4 989 887 900,0

Поточна ринкова капіталізація Rivalz Network — $ 276,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RIZ — 4,99B, зі загальною пропозицією 4989887900.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 276,23K.