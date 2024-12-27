Ціна RigoBlock (GRG)
Поточна ціна RigoBlock (GRG) сьогодні становить 0.146636 USD з ринковою капіталізацією $ 967.86K USD. Ціна GRG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RigoBlock:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 430.42 USD
- зміна ціни RigoBlock протягом дня — -38.03%
- циркуляційна пропозиція – 6.59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RigoBlock до USD становила $ -0.0900166904099098.
За останні 30 днів зміна ціни RigoBlock до USD становила $ -0.1281640871.
За останні 60 днів зміна ціни RigoBlock до USD становила $ -0.1359504293.
За останні 90 днів зміна ціни RigoBlock до USD становила $ -1.7921233891911947.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0900166904099098
|-38.03%
|30 днів
|$ -0.1281640871
|-87.40%
|60 днів
|$ -0.1359504293
|-92.71%
|90 днів
|$ -1.7921233891911947
|-92.43%
Останній аналіз цін RigoBlock: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.22%
-38.03%
-38.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. "
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