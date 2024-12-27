Сьогоднішня ціна RigoBlock (GRG)

Поточна ціна RigoBlock (GRG) сьогодні становить 0.146636 USD з ринковою капіталізацією $ 967.86K USD. Ціна GRG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RigoBlock:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 430.42 USD

- зміна ціни RigoBlock протягом дня — -38.03%

- циркуляційна пропозиція – 6.59M USD

Отримуйте оновлення цін GRG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GRG.