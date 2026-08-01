Сьогоднішня ціна rekill

Поточна ціна rekill (REKILL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REKILL до USD становить $ 0 за REKILL.

rekill наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23.051, з циркуляційною пропозицією у 999,59M REKILL. Протягом останніх 24 годин REKILL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці REKILL змінився на -- за останню годину та на +%8,12 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо rekill (REKILL)

Ринкова капіталізація $ 23,05K$ 23,05K $ 23,05K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,05K$ 23,05K $ 23,05K Циркуляційне постачання 999,59M 999,59M 999,59M Загальна пропозиція 999.590.362,0871526 999.590.362,0871526 999.590.362,0871526

Поточна ринкова капіталізація rekill — $ 23,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція REKILL — 999,59M, зі загальною пропозицією 999590362.0871526. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,05K.