Сьогоднішня ціна Reflect

Поточна ціна Reflect (RFL) сьогодні становить $ 0.00120679, зі зміною 0.92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RFL до USD становить $ 0.00120679 за RFL.

Reflect наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30,170, з циркуляційною пропозицією у 13.94M RFL. Протягом останніх 24 годин RFL торгувався між $ 0.00113392 (мінімум) та $ 0.00120687 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.58, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RFL змінився на +1.51% за останню годину та на +1.24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 302.74.

Ринкова інформація щодо Reflect (RFL)

Ринкова капіталізація $ 30.17K$ 30.17K $ 30.17K Обсяг (за 24 год) $ 302.74$ 302.74 $ 302.74 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30.17K$ 30.17K $ 30.17K Циркуляційне постачання 13.94M 13.94M 13.94M Загальна пропозиція 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Reflect — $ 30.17K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 302.74. Циркуляційна пропозиція RFL — 13.94M, зі загальною пропозицією 25000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30.17K.