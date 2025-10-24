Актуальна ціна Ref Finance сьогодні становить 0,106899 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни REF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни REF на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ref Finance сьогодні становить 0,106899 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни REF до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни REF на MEXC вже зараз.

Ціна Ref Finance (REF)

Актуальна ціна 1 REF до USD:

$0,106901
+3,40%1D
USD
Графік ціни Ref Finance (REF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:09:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Ref Finance (REF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,101974
Мін. за 24 год
$ 0,106321
Макс. за 24 год

$ 0,101974
$ 0,106321
$ 10,64
$ 0,04128611
+0,81%

+3,60%

-1,35%

-1,35%

Актуальна ціна Ref Finance (REF) становить $0,106899. За останні 24 години REF торгувався між мінімумом у $ 0,101974 і максимумом у $ 0,106321, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум REF становить $ 10,64, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04128611.

Що стосується короткострокових результатів, то REF змінився на +0,81% за останню годину, +3,60% за 24 години та на -1,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ref Finance (REF)

$ 4,17M
--
$ 10,69M
39,03M
100 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Ref Finance — $ 4,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція REF — 39,03M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,69M.

Історія ціни Ref Finance (REF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ref Finance до USD становила $ +0,00371385.
За останні 30 днів зміна ціни Ref Finance до USD становила $ -0,0375466061.
За останні 60 днів зміна ціни Ref Finance до USD становила $ -0,0478492858.
За останні 90 днів зміна ціни Ref Finance до USD становила $ +0,01861282909247836.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00371385+3,60%
30 днів$ -0,0375466061-35,12%
60 днів$ -0,0478492858-44,76%
90 днів$ +0,01861282909247836+21,08%

Що таке Ref Finance (REF)

Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.

Ресурс Ref Finance (REF)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Ref Finance (USD)

Скільки коштуватиме Ref Finance (REF) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ref Finance (REF) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ref Finance.

Перегляньте прогноз ціни Ref Finance вже зараз!

REF до місцевих валют

Токеноміка Ref Finance (REF)

Розуміння токеноміки Ref Finance (REF) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена REF зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ref Finance (REF)

Скільки сьогодні коштує Ref Finance (REF)?
Актуальна ціна REF у USD становить 0,106899 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна REF до USD?
Поточна ціна REF до USD — $ 0,106899. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ref Finance?
Ринкова капіталізація REF — $ 4,17M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція REF?
Циркуляційна пропозиція REF — 39,03M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) REF?
REF досяг історичної максимальної ціни у 10,64 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) REF?
Історична мінімальна ціна REF становила 0,04128611 USD.
Який обсяг торгівлі REF?
Актуальний обсяг торгівлі REF за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна REF цього року?
REF може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни REF для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Ref Finance (REF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

