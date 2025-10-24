Інформація щодо ціни Ref Finance (REF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,101974 $ 0,101974 $ 0,101974 Мін. за 24 год $ 0,106321 $ 0,106321 $ 0,106321 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,101974$ 0,101974 $ 0,101974 Макс. за 24 год $ 0,106321$ 0,106321 $ 0,106321 Рекордний максимум $ 10,64$ 10,64 $ 10,64 Найнижча ціна $ 0,04128611$ 0,04128611 $ 0,04128611 Зміна ціни (за 1 год) +0,81% Зміна ціни (1 дн.) +3,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,35%

Актуальна ціна Ref Finance (REF) становить $0,106899. За останні 24 години REF торгувався між мінімумом у $ 0,101974 і максимумом у $ 0,106321, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум REF становить $ 10,64, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04128611.

Що стосується короткострокових результатів, то REF змінився на +0,81% за останню годину, +3,60% за 24 години та на -1,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ref Finance (REF)

Ринкова капіталізація $ 4,17M$ 4,17M $ 4,17M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,69M$ 10,69M $ 10,69M Циркуляційне постачання 39,03M 39,03M 39,03M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ref Finance — $ 4,17M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція REF — 39,03M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,69M.