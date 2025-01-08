Ціна reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE)
Поточна ціна reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.60K USD. Ціна REEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.89 USD
- зміна ціни reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee протягом дня — -9.71%
- циркуляційна пропозиція – 999.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.71%
|30 днів
|$ 0
|-22.58%
|60 днів
|$ 0
|-43.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.40%
-9.71%
-0.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Reee is a community-driven meme token that blends crypto with internet culture. With deflationary mechanics and innovative tokenomics, $Reee offers fun, rewards, and a chance to Reee
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