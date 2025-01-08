Сьогоднішня ціна reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE)

Поточна ціна reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.60K USD. Ціна REEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.89 USD

- зміна ціни reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee протягом дня — -9.71%

- циркуляційна пропозиція – 999.45M USD

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