Ціна RedTeam (SN61)
Поточна ціна RedTeam (SN61) сьогодні становить 1,78 USD з ринковою капіталізацією $ 2,21M USD. Ціна SN61 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RedTeam:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни RedTeam протягом дня — +4,07%
- циркуляційна пропозиція – 1,24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RedTeam до USD становила $ +0,06959.
За останні 30 днів зміна ціни RedTeam до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RedTeam до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RedTeam до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,06959
|+4,07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RedTeam: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,10%
+4,07%
-31,29%
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