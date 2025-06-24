Ціна Re Protocol reUSD (REUSD)
Поточна ціна Re Protocol reUSD (REUSD) сьогодні становить 1,006 USD з ринковою капіталізацією $ 9,71K USD. Ціна REUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Re Protocol reUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Re Protocol reUSD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 9,65K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Re Protocol reUSD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Re Protocol reUSD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Re Protocol reUSD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Re Protocol reUSD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
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Останній аналіз цін Re Protocol reUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors.
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