Сьогоднішня ціна Re Protocol reUSD (REUSD)

Поточна ціна Re Protocol reUSD (REUSD) сьогодні становить 1,006 USD з ринковою капіталізацією $ 9,71K USD. Ціна REUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Re Protocol reUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Re Protocol reUSD протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 9,65K USD

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