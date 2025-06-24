Ціна Raini Studios Token (RST)
Поточна ціна Raini Studios Token (RST) сьогодні становить 0,00135118 USD з ринковою капіталізацією $ 763,44K USD. Ціна RST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Raini Studios Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Raini Studios Token протягом дня — +10,69%
- циркуляційна пропозиція – 565,02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Raini Studios Token до USD становила $ +0,00013049.
За останні 30 днів зміна ціни Raini Studios Token до USD становила $ -0,0005563097.
За останні 60 днів зміна ціни Raini Studios Token до USD становила $ -0,0005841199.
За останні 90 днів зміна ціни Raini Studios Token до USD становила $ -0,002601338133808372.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00013049
|+10,69%
|30 днів
|$ -0,0005563097
|-41,17%
|60 днів
|$ -0,0005841199
|-43,23%
|90 днів
|$ -0,002601338133808372
|-65,81%
Останній аналіз цін Raini Studios Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,48%
+10,69%
-15,65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master.
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