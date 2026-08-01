Сьогоднішня ціна ragebait

Поточна ціна ragebait (RAGEBAIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12.64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RAGEBAIT до USD становить $ 0 за RAGEBAIT.

ragebait наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,090, з циркуляційною пропозицією у 999.01M RAGEBAIT. Протягом останніх 24 годин RAGEBAIT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RAGEBAIT змінився на -0.25% за останню годину та на -4.22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ragebait (RAGEBAIT)

Ринкова капіталізація $ 23.09K$ 23.09K $ 23.09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.09K$ 23.09K $ 23.09K Циркуляційне постачання 999.01M 999.01M 999.01M Загальна пропозиція 999,008,942.109388 999,008,942.109388 999,008,942.109388

Поточна ринкова капіталізація ragebait — $ 23.09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RAGEBAIT — 999.01M, зі загальною пропозицією 999008942.109388. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.09K.