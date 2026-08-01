Сьогоднішня ціна PYSOPS

Поточна ціна PYSOPS (PSYOPS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PSYOPS до USD становить $ 0 за PSYOPS.

PYSOPS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 259,97, з циркуляційною пропозицією у 603,74M PSYOPS. Протягом останніх 24 годин PSYOPS торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PSYOPS змінився на -- за останню годину та на -6,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PYSOPS (PSYOPS)

Ринкова капіталізація $ 17,26K$ 17,26K $ 17,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,59K$ 28,59K $ 28,59K Циркуляційне постачання 603,74M 603,74M 603,74M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PYSOPS — $ 17,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PSYOPS — 603,74M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,59K.