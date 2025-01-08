Ціна PXDC (PXDC)
Поточна ціна PXDC (PXDC) сьогодні становить 0.993071 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PXDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PXDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.17K USD
- зміна ціни PXDC протягом дня — +0.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PXDC до USD становила $ +0.00508906.
За останні 30 днів зміна ціни PXDC до USD становила $ -0.0054091584.
За останні 60 днів зміна ціни PXDC до USD становила $ -0.0075052333.
За останні 90 днів зміна ціни PXDC до USD становила $ -0.007275566628171.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00508906
|+0.52%
|30 днів
|$ -0.0054091584
|-0.54%
|60 днів
|$ -0.0075052333
|-0.75%
|90 днів
|$ -0.007275566628171
|-0.72%
Останній аналіз цін PXDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.89%
+0.52%
+0.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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