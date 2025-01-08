Сьогоднішня ціна PXDC (PXDC)

Поточна ціна PXDC (PXDC) сьогодні становить 0.993071 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PXDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PXDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.17K USD

- зміна ціни PXDC протягом дня — +0.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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