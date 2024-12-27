Ціна Protocol Monsters (PMON)
Поточна ціна Protocol Monsters (PMON) сьогодні становить 0.13269 USD з ринковою капіталізацією $ 776.74K USD. Ціна PMON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Protocol Monsters:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 223.94 USD
- зміна ціни Protocol Monsters протягом дня — +0.75%
- циркуляційна пропозиція – 5.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Protocol Monsters до USD становила $ +0.00099115.
За останні 30 днів зміна ціни Protocol Monsters до USD становила $ -0.0074215109.
За останні 60 днів зміна ціни Protocol Monsters до USD становила $ +0.0303382150.
За останні 90 днів зміна ціни Protocol Monsters до USD становила $ +0.01537724148232532.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00099115
|+0.75%
|30 днів
|$ -0.0074215109
|-5.59%
|60 днів
|$ +0.0303382150
|+22.86%
|90 днів
|$ +0.01537724148232532
|+13.11%
Останній аналіз цін Protocol Monsters: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
+0.75%
+11.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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