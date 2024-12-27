Сьогоднішня ціна Protocol Monsters (PMON)

Поточна ціна Protocol Monsters (PMON) сьогодні становить 0.13269 USD з ринковою капіталізацією $ 776.74K USD. Ціна PMON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Protocol Monsters:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 223.94 USD

- зміна ціни Protocol Monsters протягом дня — +0.75%

- циркуляційна пропозиція – 5.85M USD

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